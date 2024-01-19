Сервіс МВС отримав 3000 заявок від українців на посвідчення водія в країнах ЄС

За майже три місяці від запровадження сервісу в МВС отримали вже близько 3 тисяч заявок на виготовлення посвідчення водія для українців, які перебувають у країнах ЄС. Про це написав у себе в Telegram міністр МВС Ігор Клименко.



«Найбільший попит у Польщі. Замовлення можна зробити у кілька кліків. Міжнародна доставка здійснюється у терміни близько 15 днів», - пояснив Клименко.



За його словами, це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому у міністерстві внутрішніх справ постійно працюють над розширенням списку країн, де вона буде доступною.



Зазначається, що українці можуть замовити міжнародну доставку посвідчення водія вже в 17 країнах Європи.



«Сьогодні запускаємо цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії», - підсумував міністр МВС.



Раніше міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що понад п'ять тисяч транспортних засобів громадяни перереєстрували через додаток «Дія».