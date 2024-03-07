У РФ розповіли про збиті безпілотники над Брянською областю

У ніч на 7 березня губернатор Брянської області заявив, що над областю рано вранці було збито два українських безпілотника літакового типу. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, два безпілотні літальні апарати були «знищені» силами Повітряно-космічних сил Міністерства оборони РФ над Клинцівським районом та Новозибківським міським округом. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Повітряна тривога та загроза ударів дронами або ракетами також була оголошена в трьох сусідніх з Брянській областях Росії: Курській, Білгородській та Воронезькій.

Раніше повідомлялося, що вночі, 5 березня, у російській Білгородській області працювала протиповітряна оборона . У Міністерстві оборони повідомили про атаку трьох дронів.