Зеленский прокомментировал российский удар по Киевской ГЭС

Киевская ГЭС пострадала в результате атаки РФ. Фото: Укргидроэнерго

26 августа одним из атакованных РФ энергообъектов стала Киевская гидроэлектростанция (ГЭС). Украинские власти решили не рассказывать детали и уровень повреждений плотины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Форума «Украина 2024. Независимость».



«В целом, не очень люблю энергопиар. Не очень поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес своими ударами по Украине. Есть детали, которые должны знать весь мир, но то, в каком состоянии те или иные наши сооружения, пусть это будет в тишине», — заявил президент.





Напомним, российская армия 26 августа совершила массированную атаку на Украину, выпустив сотни ракет и ударных дронов-камикадзе. Главной целью атаки стала энергетическая инфраструктура.



Кроме того, под удар попала Киевская гидроэлектростанция, которая находится в Вышгороде Киевской области. Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что утром удар по дамбе был ограничен, однако уже после 17:00 проезд был восстановлен.