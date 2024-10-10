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На Донетчине продолжают работать Сервисные центры МВД: города

10 октября 2024, 12:59

На Донетчине продолжают работать Сервисные центры МВД: города

Сервисные центры в Донецкой области. Фото: МВД Сервисные центры в Донецкой области. Фото: МВД

В Донецкой области продолжают функционировать Сервисные центры МВД в городах Доброполье и Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

«Вблизи линии фронта и под постоянными обстрелами сервисные центры Донецкой области продолжают работать слаженно. Каждый на своем месте делает все возможное, чтобы люди получали необходимые услуги», — говорится в сообщении.



Как отмечается, сервисные центры работают в укрытии с 20 июля. За это время было предоставлено более 2000 услуг: подавляющее большинство это регистрация/перерегистрация транспортных средств и обмен/восстановление водительского удостоверения.



В связи с эвакуацией населения, среди наиболее востребованных услуг стали регистрация транспортных средств, прицепов и обмен водительских удостоверений. Также многие военные обращаются за услугами.



Кроме военных, в центры обращаются и гражданские, в частности, женщины, они получают удостоверение на вождение грузовиков, чтобы иметь возможность работать.



Ранее мы писали, что с 8 октября в Доброполье будет работать Сервисный центр МВД. Ранее он функционировал в Покровске, однако из-за постоянных атак россиян работники были вынуждены эвакуироваться в другой город.

Также 2 октября стало известно, что в Краматорске временно приостановил работу сервисный центр МВД. Его работа была возобновлена на следующий день.

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