На Донеччині продовжують працювати Сервісні центри МВС: міста

Сервісні центри Донецька область. Фото: МВС

На Донеччині продовжують функціонувати Сервісні центри МВС у Добропіллі та Краматорську. Про це повідомили у пресслужбі міністерства внутрішніх справ.

«Біля лінії фронту та під постійним обстрілом сервісні центри Донецької області продовжують працювати злагоджено. Кожен на своєму місці робить все можливе, щоб люди отримували необхідні послуги», — йдеться у повідомленні.





Як зазначається, сервісні центри працюють в укритті з 20 липня. За цей час було надано понад 2000 послуг: переважна більшість це реєстрація/перереєстрація транспортних засобів та обмін/відновлення посвідчення водія.





У зв'язку з евакуацією населення серед найбільш затребуваних послуг стали реєстрація транспортних засобів, причепів та обмін посвідчень водіїв. Також багато військових звертаються за послугами.





Крім військових, до центрів звертаються і цивільні, зокрема жінки, вони отримують посвідчення на керування вантажівками, щоб мати можливість працювати.





Раніше ми писали, що з 8 жовтня у Добропіллі працюватиме Сервісний центр МВС. Раніше він функціонував у Покровську, проте через постійні атаки росіян працівники були змушені евакуюватися в інше місто.



Також 2 жовтня стало відомо, що у Краматорську тимчасово призупинив роботу сервісний центр МВС. Його роботу було відновлено наступного дня.