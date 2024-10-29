РФ атаковала Лиман: пострадал местный житель

Российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области во вторник, 29 октября. В результате атаки пострадал местный житель. Об этом сообщил начальник Лиманской городской военной администрации Александр Журавлев, передает Суспільне Донбас.



Как отмечается, пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Кроме того, повреждены многоэтажные дома и объекты социальной инфраструктуры.



Предварительно, армия РФ атаковала город боеприпасом УМПБ Д-30СН.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ во вторник, 29 октября, ударила по Славянску Донецкой области.