РФ атакувала Лиман: постраждав місцевий житель

Російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області у вівторок, 29 жовтня. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, повідомляє Суспільне Донбас.



Як зазначається, постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено багатоповерхові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури.



Попередньо, армія РФ атакувала місто боєприпасом УМПБ Д-30СН.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у вівторок, 29 жовтня, вдарила по Слов'янську Донецької області.