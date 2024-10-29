РФ атакувала Лиман: постраждав місцевий житель

Російські окупанти обстріляли Лиман Донецької області у вівторок, 29 жовтня. Внаслідок атаки постраждав місцевий житель. Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, повідомляє Суспільне Донбас.
Як зазначається, постраждалий перебуває у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено багатоповерхові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури.
Попередньо, армія РФ атакувала місто боєприпасом УМПБ Д-30СН.
Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ у вівторок, 29 жовтня, вдарила по Слов'янську Донецької області.
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