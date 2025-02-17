Зеленський вирушить до Саудівської Аравії, але не планує зустрічатися з російськими офіційними особами — Sky News

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Інтерфакс

Володимир Зеленський у рамках свого візиту до Саудівської Аравії не планує зустрічатися з представниками Росії. Про це повідомляє британське видання Sky News.

Згідно з наявною інформацією, глава української держави має намір вирушити до Саудівської Аравії цього тижня.

Як повідомило виданню інформоване джерело, президент Зеленський може прибути до Саудівської Аравії вже ввечері 18 лютого, але точно не планує проводити зустрічі з російськими офіційними особами.

У Sky News зазначають, що візит президента Зеленського приходиться саме на той час, коли американські дипломати та представники РФ готуються провести переговори 18 лютого в Ер-Ріяді — у столиці Саудівської Аравії.

Очікується, що у них візьмуть участь глава МЗС РФ Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас, за словами Зеленського, якого цитує Інтерфакс-Україна, його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться завтра, «не має жодного зв'язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів та Росії».

Глава держави додав, що запитає про переговори у спадкового принца, прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Раніше повідомлялося, що прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів сказав, що сьогодні за дорученням Володимира Путіна до Ер-Ріяду вилітають міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков. За словами Пєскова, зустріч «буде присвячена, перш за все, відновленню всього комплексу російсько-американських відносин, а також підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів».