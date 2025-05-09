Лидер Китая в Москве высказался о «многополярном мире» и «коренных причинах» войны

Председатель КНР Си Цзиньпин проводит эти дни в Москве и помимо участия в торжествах по случаю 9 мая ведет переговоры с Владимиром Путиным.



Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь на своей странице в социальной сети Х привел высказывание, в котором кратко изложена мотивация Пекина относительно сотрудничества с РФ.



«Сегодня, перед лицом односторонних контртечений, запугиваний и силовой политики, Китай сотрудничает с Россией, чтобы мужественно и убежденно выполнять особые обязанности великих стран и постоянных членов Совета Безопасности ООН, отстаивать правильный исторический взгляд на Вторую мировую войну, защищать авторитет и репутацию Организации Объединенных Наций, твердо отстаивать победные итоги Второй мировой войны, решительно защищать права и интересы Китая, России и всех других развивающихся стран, и совместно продвигать равноправный и упорядоченный многополярный мир и всеобъемлющую, общеполезную экономическую глобализацию», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Путиным в Москве.



Си Цзиньпин на встрече повторил неоднократные заявления Путина, что для достижения мира нужно устранить «коренные причины» войны.



Данное заявление прокомментировали в Киеве.



Это попытка РФ и КНР легитимизировать военную агрессию под видом «интересов безопасности», считает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз (фракция «Европейская солидарность»).



«Наш ответ должен быть системным, аргументированным и жестким. Не только Украина, но и весь цивилизованный мир должен рассматривать такие заявления как сигнал к консолидации усилий. Международное сообщество должно осознать: пока демократии колеблются, автократии строят альянсы. И именно Украина сегодня стоит на передовой этой борьбы — не только за свою свободу, но и за принципы, на которых держится весь западный мир», — подчеркнула Фриз.



Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция «Слуга народа») также высказался.



«Перед нами альянс авторитарных режимов во главе с Китаем, которые так или иначе помогают агрессору совершать преступление агрессии против Украины. Поэтому для нас важно, чтобы свободный мир, мир демократических стран во главе с США всячески поддерживал Украину и не дал коалиции авторитарных государств уничтожить нас», — цитирует Мережко «Интерфакс-Украина».

На парад в Москву, приуроченный к 80-летию победы над нацизмом, 9 мая прибыли 27 иностранных лидеров. Среди главных гостей главы Кремля Владимира Путина — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич.



В начале апреля украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.