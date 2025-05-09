Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни

09 травня 2025, 18:26

Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни

Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни

Голова КНР Сі Цзіньпін проводить ці дні в Москві і, крім участі в урочистостях з нагоди 9 травня, веде переговори з Володимиром Путіним.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на своїй сторінці у соціальній мережі Х навів висловлювання, в якому коротко викладено мотивацію Пекіна щодо співпраці з РФ.

«Сьогодні, перед обличчам односторонньої контртечі, залякуваннями і силовою політикою, Китай співпрацює з Росією, щоб мужньо і переконано виконувати особливі обов'язки великих країн і постійних членів Ради Безпеки ООН, відстоювати правильний історичний погляд на Другу світову війну, захищати авторитет і репутацію. війни, рішуче захищати права та інтереси Китаю, Росії та всіх інших країн, що розвиваються, і спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію», — заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з Путіним у Москві.

Сі Цзіньпін на зустрічі повторив неодноразові заяви Путіна, що для досягнення миру потрібно усунути корінні причини війни.

Цю заяву прокоментували у Києві.

Це спроба РФ та КНР легітимізувати військову агресію під виглядом «інтересів безпеки», вважає членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція «Європейська солідарність»).

«Наша відповідь має бути системною, аргументованою і жорсткою. Не лише Україна, а й увесь цивілізований світ має розглядати такі заяви, як сигнал до консолідації зусиль. Міжнародна спільнота має усвідомити: доки демократії вагаються, автократії будують альянси. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій цій боротьбі — не лише за свою свободу, а й за принципи, на яких тримається весь західний світ», — наголосила Фріз.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу») також висловився.

«Перед нами альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм, які так чи інакше допомагають агресору вчиняти злочин агресії проти України. Тому для нас важливо, щоб вільний світ, світ демократичних країн на чолі зі США всіляко підтримував Україну та не дав коаліції авторитарних держав знищити нас», — цитує Мережко «Інтерфакс-Україна».

На парад до Москви, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом, 9 травня прибули 27 іноземних лідерів. Серед головних гостей глави Кремля Володимира Путіна — голова КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Олександр Вучич.

На початку квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

ТЕГИ

Люди
Сі Цзіньпін
Місця
Китай

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
11:33
В окупованому Мелітополі встановили пам'ятник Сталіну
09:55
У тимчасово окупованій Макіївці біда з каналізацією
08:59
В окупованому Луганську збираються завершити облаштування військового навчального центру для молоді. Що про нього відомо
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори із Зеленським. Як минула перша доба «перемир'я»
22:44
Знесення замість відновлення: що сталося з будинком у Донецьку після обстрілу 2022 року
22:19
В окупованому Луганську також відключать мобільний зв'язок на 9 травня
18:00
Вирізає ліси для військових РФ — голові фейкового міністерства «ДНР» повідомили про підозру
16:56
У Сіверськодонецьку окупанти ліквідували «водоканал»: в ОВА розповіли, що відомо
16:36
У Луганській області окупанти обмотали чорною плівкою пам'ятники на могилах українських військових
10:08
Начальник ВЛК МВС в окупованому Севастополі вистрілив собі у голову: його налякала повітряна тривога
23:00
Головне за день: Україна згодна на буферну зону? РФ вдарила по Києву та Запоріжжю
21:50
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: що відомо
11:44
Спротив виявив перебіжчика на ТОТ Донеччини
23:29
Головне за день: Обмін полоненими. Окупанти атакували Суми та Запоріжжя
18:28
У Донецьку школяр поставив у глухий кут російського депутата
16:24
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
12:32
Журналісти встановили 29 місць несвободи, де РФ системно застосовує тортури. 11 з них в окупації
10:35
Окупанти в Токмаку «реквізують» генератори у місцевих
23:30
Головне за день: Коли зустрінуться Путін та Трамп? Евакуація на Сумщині
усі новини
19:47
Що потрібно мати у машині для дальньої поїздки? (реклама)
18:52
Тисячі українців в заручниках Росії: Лубінець закликав світ реагувати на порушення Кремля
18:26
Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни
17:36
«Вагнерівці» у школах та примусова паспортизація: історії українських дітей, які виїхали з окупації
17:23
Працюють на Росію в окупованому Маріуполі: троє колишніх поліцейських можуть отримати термін
17:17
Російські військові використовують протитанкові рови як укриття
16:35
«Дружня» армія Китаю марширувала в Москві на параді, війська КНДР — не вийшли
16:35
У Курській області Росії встановлять пам'ятники військовим КНДР, які воювали з Україною
16:05
Росія зосередила велику кількість військ і намагається наступати широким фронтом на Покровському напрямку – «Хортиця»
16:02
Посол США в Росії проігнорувала запрошення на парад 9 травня у Москві
15:58
Кандидат у президенти Румунії чекає від Києва компенсації за військову допомогу
15:53
«Кібер-АТЕШ» атакував сайт «Безсмертний полк» — ресурс пропаганди РФ
15:45
У ЗСУ відповіли, чи відчувається «перемир'я» на фронті у Донецькій та Луганській областях
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
15:31
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
15:30
Російські війська просуваються на Врем'євському напрямку
15:05
Армія РФ останніми днями посилила тиск і намагається витіснити українські війська з центру Часового Яру – ЗСУ
14:51
Про спроби прориву ЗСУ до Курської та Бєлгородської області заявило Міноборони РФ
14:30
На зустрічі з лідером Китаю Путін висловив готовність розпочати мирні переговори з Україною
14:14
На параді «перемоги» поруч із Путіним сидів учасник окупації Маріуполя
усі новини
ВІДЕО
Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ Внаслідок атаки дрона було поранено заступника губернатора Бєлгородської області РФ
09 травня, 15:31
Перевантажена тварина ледве пересувається. Фото: кадр із відео Російські військові перевантажують віслюків для транспортування спорядження
09 травня, 13:39
Евакуація із Шахового. Фото: кадр із відео «Білі янголи» евакуювали багатодітну сім'ю з прифронтового Шахового
09 травня, 12:58
Удар по укриттю окупантів на півдні. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив живу силу ворога на півдні України
09 травня, 10:52
Затримання підозрюваних. Фото: кадр із відео СБУ викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини
09 травня, 09:59
У російському Бєлгороді безпілотник упав на будинок обласного уряду. Ілюстративне фото Безпілотник упав на будівлю уряду Бєлгородської області РФ
09 травня, 09:41

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір