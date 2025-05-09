Лідер Китаю в Москві висловився про «багатополярний світ» та «корінні причини» війни

Голова КНР Сі Цзіньпін проводить ці дні в Москві і, крім участі в урочистостях з нагоди 9 травня, веде переговори з Володимиром Путіним.



Представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на своїй сторінці у соціальній мережі Х навів висловлювання, в якому коротко викладено мотивацію Пекіна щодо співпраці з РФ.



«Сьогодні, перед обличчам односторонньої контртечі, залякуваннями і силовою політикою, Китай співпрацює з Росією, щоб мужньо і переконано виконувати особливі обов'язки великих країн і постійних членів Ради Безпеки ООН, відстоювати правильний історичний погляд на Другу світову війну, захищати авторитет і репутацію. війни, рішуче захищати права та інтереси Китаю, Росії та всіх інших країн, що розвиваються, і спільно просувати рівноправний і впорядкований багатополярний світ і всеосяжну, загальнокорисну економічну глобалізацію», — заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з Путіним у Москві.



Сі Цзіньпін на зустрічі повторив неодноразові заяви Путіна, що для досягнення миру потрібно усунути корінні причини війни.



Цю заяву прокоментували у Києві.



Це спроба РФ та КНР легітимізувати військову агресію під виглядом «інтересів безпеки», вважає членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція «Європейська солідарність»).



«Наша відповідь має бути системною, аргументованою і жорсткою. Не лише Україна, а й увесь цивілізований світ має розглядати такі заяви, як сигнал до консолідації зусиль. Міжнародна спільнота має усвідомити: доки демократії вагаються, автократії будують альянси. І саме Україна сьогодні стоїть на передовій цій боротьбі — не лише за свою свободу, а й за принципи, на яких тримається весь західний світ», — наголосила Фріз.



Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція «Слуга народу») також висловився.



«Перед нами альянс авторитарних режимів на чолі з Китаєм, які так чи інакше допомагають агресору вчиняти злочин агресії проти України. Тому для нас важливо, щоб вільний світ, світ демократичних країн на чолі зі США всіляко підтримував Україну та не дав коаліції авторитарних держав знищити нас», — цитує Мережко «Інтерфакс-Україна».

На парад до Москви, присвячений 80-річчю перемоги над нацизмом, 9 травня прибули 27 іноземних лідерів. Серед головних гостей глави Кремля Володимира Путіна — голова КНР Сі Цзіньпін та президент Сербії Олександр Вучич.



На початку квітня українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.