Ватикан выбран для следующего раунда переговоров между Украиной и Россией

На сегодня официального решения о проведении нынешней встречи России и Украины в Ватикане не принято, хотя такая возможность активно обсуждается.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что обсуждение «технического уровня» между Россией и Украиной может продолжиться на следующей неделе (26 мая — 1 июня) в Ватикане, пишет hromadske.

Кроме того, Стубб отметил, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника, добавив, что в переговорный процесс теперь также вовлечена Европа.

В то же время Ватикан не сделал никаких заявлений по поводу российско-украинских переговоров, пишет Reuters.