Сумская область: 22 ребёнка погибли с начала вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Сумской области погибли 22 ребёнка, ещё 125 получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.



По данным Офиса Генерального прокурора Украины, по всей стране с начала войны погибли 631 ребёнок, ранены — 1971.



Напомним, в Донецкой области из-за военной агрессии России погибли 236 детей. Ранее стало известно, что в ночь на 4 июня российские войска оккупировали населенные пункты Андреевка и Водолаги в Сумской области.