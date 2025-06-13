Во Франции автобус с украинскими детьми попал в масштабное ДТП: 4 погибших, 45 раненых

Во Франции произошла авария. Фото: Radio France

Возле французского города Ле-Ман на трассе Ренн-Ле-Ман произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием украинского автобуса. В результате аварии четверо людей погибли, получили серьезные ранения — 11 человек. Об этом сообщает местное издание BFMTV.



Автобус, в котором находились взрослые и подростки из Украины, перевернулся в кювет на автомагистрали A81 в 11:58 утра. В этом транспортом средстве находились дети.



В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще 34 людей получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.



На место происшествия прибыло около 87 пожарных и 49 пожарных машин.



Ранее мы писали, что вблизи города Белицкое Покровского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли три человека.

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