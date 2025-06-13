У Франції автобус з українськими дітьми потрапив у масштабну ДТП: 4 загиблих, 45 поранених

У Франції сталася аварія. Фото: Radio France

Поблизу французького міста Ле-Ман на трасі Ренн-Ле-Ман сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю українського автобуса. Внаслідок аварії четверо людей загинули, отримали серйозні поранення — 11 людей. Про це повідомляє місцеве видання BFMTV.



Автобус, у якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся у кювет на автомагістралі A81 об 11:58 ранку. У цьому транспортному засобі були діти.



Наразі відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, ще 34 людей отримали травми, 11 з них перебувають у тяжкому стані.



На місце події прибуло близько 87 пожежних та 49 пожежних машин.



Раніше ми писали, що поблизу міста Білицьке Покровського району Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули троє людей.

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