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Врачи помогают украинскому воину избавиться от шрама с надписью «слава россии»

16 июня 2025, 14:45

Врачи помогают украинскому воину избавиться от шрама с надписью «слава россии»

Украинскому военному удаляют шрамы от вырезанного клейма «слава россии», оставленного оккупантами в плену. Украинскому военному удаляют шрамы от вырезанного клейма «слава россии», оставленного оккупантами в плену.

Украинские медики помогают военному избавиться от последствий пыток после плена. Дерматолог Александр Туркевич рассказал, что пострадавшего бойца зовут Андрей. Его взяли в плен 15 месяцев назад после ранения.

В течение плена россияне издевались над ним: на его теле вырезали лозунг «слава россии» и символ Z — знак российской агрессии. Шрамы, оставленные после этих зверств, сейчас лечат украинские врачи. Туркевич отмечает, что через несколько месяцев от этих шрамов останется лишь едва заметный след.

На опубликованных фото видно процесс медицинского вмешательства: специалист делает инъекции в области грубых рубцов, чтобы осветлить и разгладить их.

Такое обращение с военнопленными грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Принуждение к нанесению надписей, истязания, физические увечья — это прямое нарушение:

  • Женевской конвенции III о содержании военнопленных (ст. 13, 17),
  • Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Ранее стало известно, что российские оккупанты отрезали палец другому украинскому военнопленному, родом из Славянска.

Подобные действия являются военными преступлениями и должны расследоваться международными инстанциями.

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