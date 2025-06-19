Россиянин притворился мертвым, но сдался дрону ВСУ

Солдат РФ притворялся мертвым. Фото: кадр из видео

На фронте в районе населенного пункта Орехов дрон Вооруженных сил Украины зафиксировал момент сдачи в плен российского военного. Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко.



Тот сначала пытался делать вид погибшего, но, поняв, что его заметили, решил сдаться.



На обнародованных кадрах видно, как оккупант демонстрирует готовность капитулировать, а затем поднимается и движется в направлении, указанном дроном. Операцию по приему пленного провела 159-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как российский оккупант решил сдаться в плен, заметив над собой дрон украинских военных.