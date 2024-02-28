Росіянин здався в полон дрону — відео

Солдат РФ здається у полон. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський окупант вирішив здатися в полон, побачивши над собою дрон українських військових. Відео опублікували військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».



«Вони бояться. Вони хочуть жити. Ще один росіянин здався в полон коптеру, він розуміє що це не його війна. Україна поверне всі території», — йдеться у дописі до відео.



Нагадаємо, сьогодні в Україні вже 90% безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються на полі бою українського виробництва.