Росіянин прикинувся мертвим, але здався дрону ЗСУ

Солдат РФ прикидався мертвим. Фото: кадр із відео

На фронті в районі населеного пункту Оріхів дрон Збройних сил України зафіксував момент здачі в полон російського військового. Відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.



Той спершу намагався вдавати загиблого, але, зрозумівши, що його помітили, вирішив здатися.



На оприлюднених кадрах видно, як окупант демонструє готовність капітулювати, а згодом підіймається і рухається у напрямку, вказаному дроном.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, як російський окупант вирішив здатися в полон, помітивши над собою дрон українських військових.