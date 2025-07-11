«Увидите, что будет происходить»: Трамп отреагировал на российскому удар по роддому в Харькове

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал российский обстрел по роддому в Харькове. Об этом президент Америки сообщил во время общения с журналистами.
Пресса решила поинтересоваться у главы Белого Дома знает ли он, что ночью 11 июля российские оккупанты ударили по роддому.
«Я знаю. Увидите, что будет происходить дальше», — ответил он.
Ранее мы писали, что среди пострадавших от российского удара на Харьков ночью 11 июля — три женщины и их дети: трое мальчиков, двое из которых родились вчера, а один — 8 июля.
В ведомстве уточнили, что у матерей и младенцев диагностирована острая реакция на стресс. Они находились в роддоме, который пострадал при атаке.
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