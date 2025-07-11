«Побачите, що буде відбуватися»: Трамп відреагував на російський удар по пологовому будинку в Харкові

Американський лідер Дональд Трамп прокоментував російський обстріл по пологовому будинку в Харкові. Про це президент Америки повідомив під час спілкування з журналістами.
Преса вирішила поцікавитися у глави Білого Дому чи він знає, що вночі 11 липня російські окупанти вдарили по пологовому будинку.
«Я знаю. Побачите, що відбуватиметься далі», — відповів він.
Раніше ми писали, що серед постраждалих від російського удару на Харків уночі 11 липня — троє жінок та їхні діти: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один — 8 липня.
У відомстві уточнили, що у матерів та немовлят діагностовано гостру реакцію на стрес. Вони перебували в пологовому будинку, який постраждав під час атаки.
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