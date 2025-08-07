Пять человек пострадали при обстреле Дружковки

Россияне атаковали Дружковку. Фото: прокуратура

Российская армия обстреляла Дружковку Донецкой области в четверг, 7 августа. В результате ударов пять людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«Вражеские боеприпасы попали по частному сектору города. На этот раз российские войска ударили по гражданской инфраструктуре с использованием РСЗО «Смерч», — говорится в сообщении.



У четырех женщин и мужчины диагностированы минно-взрывные травмы и перелом ноги. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.





Кроме того, повреждены жилые дома и автомобили.



Краматорская прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что населенные пункты Донецкой области за 6 августа 26 раз были обстреляны войсками российской оккупационной армии.

