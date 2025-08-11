Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

11 августа 2025, 21:01

Зеленский: «Путин не готовится к прекращению войны, Россия перемещает войска для новых операций»

11 августа 2025, 21:01

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

11 августа украинская разведка доложила президенту Владимиру Зеленскому о том, на что рассчитывает глава Кремля Владимир Путин и к чему реально готовится. Об этом сообщил сам Зеленский.

По его словам, Путин точно не готовится к прекращению огня и войны.

«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину, как и раньше. Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Напротив, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», – рассказал Зеленский.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».

Зеленский ответил, что Украина не будет дарить свою землю российским оккупантам.

Позже Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Разведка
