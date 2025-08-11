Зеленский: «Путин не готовится к прекращению войны, Россия перемещает войска для новых операций»

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

11 августа украинская разведка доложила президенту Владимиру Зеленскому о том, на что рассчитывает глава Кремля Владимир Путин и к чему реально готовится. Об этом сообщил сам Зеленский.



По его словам, Путин точно не готовится к прекращению огня и войны.



«Путин настроен только на то, чтобы подать встречу с Америкой как свою личную победу и дальше продолжать действовать так, как и раньше, давить на Украину, как и раньше. Нет никакого признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации. Напротив, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает. Мы продолжаем информировать партнеров о реальной ситуации на поле боя, в дипломатии и российском планировании дальнейших действий», – рассказал Зеленский.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. По словам Трампа, одним из пунктов повестки дня может стать соглашение о прекращении огня, предполагающее «некоторый обмен территориями для обоюдного блага».



Зеленский ответил, что Украина не будет дарить свою землю российским оккупантам.



Позже Трамп заявил, что попытается вернуть Украине часть оккупированных территорий.