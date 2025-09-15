Северский Донец отравлен: что нашли в пробах воды

Сеерский Донец. Архивное фото

Российские журналисты выяснили, вода из реки Северский Донец содержит множество тяжелых металлов и других токсичных веществ.



Корреспонденты «Новой газеты» проехали вдоль Северского Донца от его истока в Белгородской области до устья в Ростовской. Вода из этой реки также питает и города Донецкой области. Именно Северский Донец — основной источник пресной воды для таких городов, как Балаклея и Изюм на Харьковщине, а на Донбассе — для Кременной и Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, в Ростовской области — для Каменска-Шахтинского и Белой Калитвы.



«Новая газета» утверждает, что провела независимую экспертизу проб, взятых в нижнем течении реки. По данным исследовательского центра «МГУЛАБ», вода не соответствует нормам для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. В пробах зафиксированы превышения по литиям, бромидам, а также по ряду показателей, важных для рыбохозяйственных водоемов: концентрации сульфатов, ванадия, марганца, меди, молибдена, натрия и стронция. Использование такой воды может негативно влиять на здоровье людей и наносить ущерб рыбным хозяйствам.



Проблемы с качеством воды в регионе фиксируются уже не первый год. В Каменске-Шахтинском в 2022 году там вводили режим чрезвычайной ситуации из-за превышения содержания токсичных органических соединений. Несмотря на отмену ЧС, опасные вещества в воде сохраняются до сих пор.



На фоне этих данных особую тревогу вызывает ситуация на оккупированных территориях Донецкой области, которые зависят от системы водоснабжения «Северский Донец — Донбасс». После остановки канала летом 2022 года города и поселки региона остались без централизованного водоснабжения. Жители получают воду по графику или вынуждены покупать ее у частных поставщиков. В оккупированном Донецке, например, подача воды ограничена и осуществляется раз в несколько дней, а качество доступной воды вызывает жалобы.