Сіверський Донець отруєно: що знайшли у пробах води

Сіверський Донець. Архівне фото

Російські журналісти з'ясували, що вода з річки Сіверський Донець містить безліч важких металів та інших токсичних речовин.



Кореспонденти «Нової газети» проїхали вздовж Сіверського Дінця від його початку в Білгородській області до гирла в Ростовській. Вода з цієї річки також живить міста Донецької області. Саме Сіверський Донець — основне джерело прісної води для таких міст, як Балаклія та Ізюм на Харківщині, а на Донбасі — для Кремінної та Лисичанська, Рубіжного та Сіверськодонецька, у Ростовській області — для Кам'янська-Шахтинського та Білої Калитви.



«Нова газета» стверджує, що провела незалежну експертизу проб, взятих у нижній течії річки. За даними дослідницького центру «МГУЛАБ», вода не відповідає нормам для господарсько-питного та культурно-побутового водокористування. У пробах зафіксовані перевищення за літіями, бромідами, а також за рядом показників, важливих для рибогосподарських водойм: концентрації сульфатів, ванадію, марганцю, міді, молібдену, натрію та стронцію. Використання такої води може негативно впливати на здоров'я людей та завдавати шкоди рибним господарствам.



Проблеми з якістю води у регіоні фіксуються вже не перший рік. У Кам'янську-Шахтинському 2022 року там запроваджували режим надзвичайної ситуації через перевищення вмісту токсичних органічних сполук. Попри скасовання НС, небезпечні речовини у воді зберігаються досі.



На тлі цих даних особливу тривогу викликає ситуація на окупованих територіях Донецької області, які залежать від системи водопостачання «Сіверський Донець — Донбас». Після зупинки каналу влітку 2022 року міста та селища регіону залишилися без централізованого водопостачання. Мешканці одержують воду за графіком або змушені купувати її у приватних постачальників. В окупованому Донецьку, наприклад, подача води обмежена та здійснюється раз на кілька днів, а якість доступної води викликає скарги.