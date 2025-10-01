Військовослужбовці розгромили укріплення армії РФ під Вовчанськом: ліквідовано шістьох окупантів

Військові розгромили зміцнення армії РФ. Фото: скриншот з відео

Під Вовчанськом Харківської області українські військовослужбовці вдарили по позиціях російських окупантів. Внаслідок цього виявлено втрати армії РФ. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



«Дронарі та артилерія прикордонної бригади «Гарт» під Вовчанськом розгромили ворожі укріплення: знищили гармату, БМП, засоби зв'язку та два місця запуску БПЛА», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військові ліквідували шістьох російських загарбників.



Раніше ми писали, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ГРУ, які коригували комбіновані удари російських військ по Донецькій області.

