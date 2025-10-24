Российские военные «устроили сафари» на фермеров Донетчины: «Азов» перехватил видео из дрона

Атака оккупантов на фермеров Донетчины. Фото: кадр из видео

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ зафиксировали очередное военное преступление российских военных против мирного населения в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



На перехвате видеосигнала из FPV-дрона видно, как операторы ВС РФ «устроили сафари» на фермеров. Под прицелом оказалась и сельскохозяйственная техника.



«Враг пытается убедить цивилизованный мир в том, что не совершает преступлений против мирных жителей. Однако на самом деле Россию интересует только полное уничтожение Украины и украинцев как независимой нации. Это очередное военное преступление, которое прилагается к списку десятков тысяч других нарушений оккупантами правил и обычаев войны», – отметили в «Азове».

Напомним, что военные РФ расстреляли в подвалах пять мирных жителей в селе Звановка на Донетчине, убиты отец и его сыновья.