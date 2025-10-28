Российская армия разбомбила завод газовых плит в Дружковке

Разрушенный российскими войсками завод в Дружковке.

Российская армия разбомбила завод газовой аппаратуры в Дружковке, который выпускал газовые плиты «Грета». Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.



«Завод давал работу тысячам жителей Донбасса. Россия уничтожила и это», — отметил он.

Газовая плита «Грета» до разрушения завода.

Ранее, 26 октября, российская армия обстреляла Дружковку: сотрудникам ГСЧС пришлось спасать человека из повреждённой пятиэтажки.

Напомним, российские захватчики также нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской и Донецкой областей. Количество погибших мирных жителей на Донетчине уже превысило 3 700 человек.