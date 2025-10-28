Російська армія розбомбила завод газових плит у Дружківці

Зруйнований російськими військами завод у Дружківці.

Російська армія розбомбила завод газової апаратури в Дружківці, який випускав газові плити «Грета». Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.



«Завод давав роботу тисячам жителів Донбасу. Росія знищила і це», — зазначив він.

Газова плита «Грета» до руйнування заводу.

Раніше, 26 жовтня, російська армія обстріляла Дружківку: співробітникам ДСНС довелося рятувати людину з пошкодженої п'ятиповерхівки.

Нагадаємо, російські загарбники також завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей. Кількість загиблих мирних жителів на Донеччині вже перевищила 3 700 людей.