Російська армія розбомбила завод газових плит у Дружківці

Російська армія розбомбила завод газової апаратури в Дружківці, який випускав газові плити «Грета». Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.
«Завод давав роботу тисячам жителів Донбасу. Росія знищила і це», — зазначив він.
Газова плита «Грета» до руйнування заводу.
Раніше, 26 жовтня, російська армія обстріляла Дружківку: співробітникам ДСНС довелося рятувати людину з пошкодженої п'ятиповерхівки.
Нагадаємо, російські загарбники також завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської та Донецької областей. Кількість загиблих мирних жителів на Донеччині вже перевищила 3 700 людей.
