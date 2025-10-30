Оккупанты создают церковно-военное образование для детей Донетчины

Фото: ЦНС

В Донецкой области российские оккупанты запускают церковно-военное образование для детей, сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).



В оккупированном Снежном прошел семинар под названием «Основы православной культуры в школе: данное и заданное». Организаторы — «министерство образования ДНР» совместно с Донецкой епархией РПЦ.



На мероприятии педагоги, методисты и священнослужители обсуждали «воспитание духовности» и «патриотизм через веру», фактически объясняя, как учить детей любить «русский мир».



По информации источников, часть выступлений согласовывали в Донецке, чтобы избежать «идеологических перекосов» и исключить любые проукраинские высказывания.



«Фактически в школах на оккупированной территории формируется гибридная модель "церковно-военного образования": попы — новые политруки, а уроки веры — очередной этап промывания мозгов», — отмечается в сообщении ЦНС.

Напомним, «Новости Донбасса» уже писали о том, как Россия воспитывает в Донецке и Луганске православных блогеров, вкладывая миллионы в их обучение.