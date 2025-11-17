Відключення світла в Україні. Як діятимуть графіки 18 листопада

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

18 листопада у більшості регіонів України вживатимуться заходи щодо обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час та обсяг обмежень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до чотирьох черг.



Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових російських атак на енергетичні об'єкти.



Час та обсяг обмежень можуть змінитися. У компанії радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко