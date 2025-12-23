У ЗСУ відповіли, де зараз у Покровську найбільш активні російські війська

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Сили оборони України продовжують активні дії у районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це у коментарі інформаційному агентству Міністерства оборони України «АрміяInform» повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



За його словами, саме тут російські війська зібрали своє найбільше угруповання і тут зазнають найбільших втрат.



«Ворог зазнає колосальних втрат. За минулий тиждень вони склали близько 500 людей лише у Покровську. Це на третину більше, ніж тиждень тому», — сказав Шаповал.



Речник УВ «Схід» зазначив, що ЗСУ контролюють північну частину Покровська.



«У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника. Переважно ворог використовує малі штурмові групи, а через величезні втрати задіяв усі свої резерви й не шкодує особовий склад у «м'ясних штурмах». Найактивніше ворог діє на західних околицях міста, в районі села Гришине. Також бої продовжуються у південній частині міста», – додав він.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко