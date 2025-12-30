Украинские дроны контролируют все подступы к Покровску – ВСУ

Украинский БПЛА. Фото: 118-я механизированная бригада ВСУ

Украинские подразделения контролируют северную часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



В центре Покровска ВСУ блокируют продвижение российской армии. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация оккупантов в городской застройке.



«Все подступы к городу находятся под контролем украинских дронов. Также вблизи города сосредоточено значительное количество сил и средств, подразделений беспилотных сил и дроновых бригад и полков, ведущих там оборону», – отметили в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко