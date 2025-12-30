Українські дрони контролюють усі підступи до Покровська – ЗСУ

Український БПЛА. Фото: 118-та механізована бригада ЗСУ

Українські підрозділи контролюють північну частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



У центрі Покровська ЗСУ блокують просування російської армії. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів у міській забудові.



«Усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів. Також поблизу міста зосереджена значна кількість сил та засобів, підрозділів безпілотних сил та дронових бригад та полків, які ведуть там оборону», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відповів, чому недоцільно виводити українські війська з Покровська.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко