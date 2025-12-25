На Луганщине возник значительный недобор в «народные дружины» оккупантов: в ОВА рассказали, что известно

В оккупированной Луганской области возник значительный недобор в так называемые «народные дружины». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, «дружины» должны были сформировать в каждой административно-территориальной единице, которых на захваченной территории насчитывается 31.



«Не менее чем по 30 человек. На сегодняшний день в 15 «дружин» записались только 230 желающих. То есть гораздо меньше половины от определенной россиянами квоты. Советская забава пока не приобрела популярность на оккупированной территории. Хотя им обещают выдавать электрошокеры и газовые баллончики, чтобы помогать «полицейским» обеспечивать охрану общественного порядка. Правда, исключительно на безвозмездной основе», – отметил Харченко.

Напомним, что на оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко