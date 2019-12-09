Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Под Елисейским дворцом в Париже митингуют ветераны АТО

09 декабря 2019, 13:22

Под Елисейским дворцом в Париже митингуют ветераны АТО

В Париже под Елисейским дворцом, где сегодня состоится встреча лидеров «нормандской четверки» (Украины, России, Франции и Германии) в «нормандском формате», митингуют ветераны боевых действий на Донбассе. Их общение с журналистами транслировал телеканал «НАШ».

«Мы хотим еще раз заявить всему миру, что Украине не нужна капитуляции», — заявил один из участников митинга. Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленского вспомнить свои слова, что он «не лох», если его сегодня будут склонять к подписанию «невыгодных соглашений».

«Никаких амнистий для террористов, никаких выборов до получения контроля над границей, никаких народных милиций и пораженческих разведений», — подчеркнул ветеран АТО.

Участники акции заявили, что прилетели в Париж за собственные деньги.

В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция оппозиционных сил «Красные линии для Зеленского» перед встречей «нормандской четверки». Также несколько сотен активистов разбили палаточный городок под Офисом президента и провели ночь на Банковой.

9 декабря «нормандская четверка» соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск и получения контроля над границей.

Также ожидается, что на «нормандском» саммите обсудят вопрос транзита российского газа через Украину в Европу.

ТЕГИ

Прочее
Нормандский формат

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
09:44
«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
19:00
Донбасс. Итоги недели 2 – 8 декабря
22:24
Зеленскому не нравится, что Донецк и Луганск называют «ОРДЛО»
21:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:40
«ЛНР» закрывает пункт пропуска в РФ накануне «нормандского саммита»
15:33
В «ДНР» забрали «мандат» у «депутата», который критиковал Пушилина
14:04
«ДНР» лишила свободы жителя Донецка на 17 лет по обвинению в «шпионаже»
13:10
Пушилин воспротивился созданию «муниципальной стражи» на Донбассе
21:46
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:00
Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»
10:03
В Донецк и Луганск прибыл очередной «гумконвой» России
09:26
В «ДНР» назначили нового «мэра» Иловайска
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
все новости
16:01
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
15:55
Апелляционный суд в Киеве оставил проспекты Бандеры и Шухевича
15:38
В Бахмуте «заминировали» здание суда, где рассматривается апелляция в деле об убийстве активиста
15:21
ФРГ: Причин для снятия санкций с РФ нет
14:55
«Нормандская четверка» сегодня обсудит «формулу Штайнмайера»
14:52
Зеленский подписал закон для завершения создания независимого оператора ГТС
14:34
В Париже задержали обнаженных активисток Femen, которые выступили против войны на Донбассе
14:22
Экс-нардеп Рудьковский приговорен к двум годам колонии в России по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве
14:10
СМИ: «Нафтогаз» не изменит требований к «Газпрому» в арбитраже
13:48
СМИ: Встреча Зеленского и Путина может состояться до итогового брифинга лидеров «нормандской четверки»
13:22
Под Елисейским дворцом в Париже митингуют ветераны АТО
13:04
У Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже
12:55
Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
12:43
В Донецке установили бюст Кобзону со «звездой героя ДНР»
12:37
На мужчину, бросившего яйцо в Порошенко, составили админпротокол
все новости
ВИДЕО
Зеленский, Меркель и Путин прибыли в Елисейский дворец. Их встретил Макрон
09 декабря, 16:01
Как врачи-волонтеры лечат людей в «серой зоне» Донбасса ►
08 декабря, 16:50
На Майдане Независимости в Киеве проходит акция «Красные линии для Зеленского»
08 декабря, 13:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция