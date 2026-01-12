Бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожили наземные роботы РФ

НРК российских войск.

Военнослужащие 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали результаты «охоты» на вражеские наземные роботизированные комплексы, которые российские войска применяли на линии фронта.



По информации подразделения, в ходе боевой работы были уничтожены несколько транспортно-логистических наземных роботов, а также роботизированный комплекс, оснащенный крупнокалиберным пулеметом.



Такая техника использовалась противником для подвоза боеприпасов и огневой поддержки своих подразделений. Ее уничтожение существенно снижает боевые возможности врага, лишая его логистики, мобильности и огневого прикрытия на поле боя.







Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1060 человек.



Кроме того, украинские военные уничтожили семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одно средство противовоздушной обороны, 353 беспилотных летательных аппарата, а также 98 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»