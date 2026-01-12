Нападение с ножом в школе Киева: подозреваемый мог быть связан со спецслужбами РФ

В Киеве правоохранители начали досудебное расследование. Фото: полиция

В полиции начали расследование по факту нападения ученика на учительницу и школьника в школе киевской Оболони. Также проверяется влияние на нападавшего российских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Расследование проводится по ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 УК Украины (покушение на жизнь двух или более человек).



«Утром 14-летний ученик одной из школ Оболонского района Киева нанес ножевое ранение 39-летней учительнице истории и другому ученику. После этого он выбежал из класса и нанес ножевые ранения себе», — говорится в сообщении.





В прокуратуре отметили, что все трое сейчас находятся в больницах, учительница в тяжелом состоянии.



У нападавшего в телефоне найдена переписка с неизвестными лицами — вероятно представителями российских спецслужб, с которыми несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются.



Ранее мы писали, что утром 12 января в столичной школе произошла поножовщина.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»