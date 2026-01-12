Зеленский инициировал очередное продление военного положения и общей мобилизации

Иллюстративное фото

Сегодня, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду инициативу о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней.



Соответствующие проекты законов опубликованы на официальном сайте парламента. Речь идет о двух отдельных законопроектах.



Первый — №14366 — предусматривает утверждение указа президента о продлении военного положения в стране.

Скриншот: Верховная Рада Украины



Второй — №14367 — касается продления проведения общей мобилизации.

Скриншот: Верховная Рада Украины



В случае поддержки этих инициатив народными депутатами действие военного положения и мобилизационных мероприятий в Украине будет продлено еще на три месяца.

Напомним, последний раз ВР Украины проголосовала продление военного положения 5 ноября 2025 года.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»