Без света остаются семь областей Украины

Фото: Юлия Свириденко

В ночь на 12 января российские атаки привели к повреждениям энергосистемы Украины. В результате обстрелов без электроснабжения остались потребители сразу в семи регионах — Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях.



Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в наиболее пострадавших областях энергетики проводят аварийно-восстановительные работы в крайне сложных условиях. Работы продолжаются под угрозой повторных атак, при температуре ниже −10 градусов, а также при обледенении оборудования и линий электропередачи.



Напряженная ситуация сохраняется в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области — в частности, в Бориспольском и Броварском районах.



Отдельное внимание уделяется восстановлению электроснабжения в Одесской, Харьковской и Донецкой областях, где последствия ночных обстрелов остаются наиболее серьезными.



При этом критическая инфраструктура страны продолжает работать в штатном режиме. По всей Украине развернуто более 7000 пунктов несокрушимости. Движение по основным автомагистралям обеспечено, расчистку дорог ведет специальная техника, отмечается в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 января армия РФ массированно атаковала Одессу. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жители остались без электроснабжения.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»