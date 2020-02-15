Российские силовики задержали лодку с украинцами в Азовском море

Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ РФ.



В сообщении говорится, что у задержанных нет документов, удостоверяющих их личности.



«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали», - говорится в пресс-релизе.



Судно и рыбаки доставлены в порт Керчи (аннексированная территория Крыма) для разбирательства.