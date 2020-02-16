ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами. Начато следствие

Сотрудники ФСБ России незаконно захватили в Азовском море украинское судно с четырьмя рыбаками на борту. По данному факту начато уголовное производство, сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым (Киев).



По информации следствия, 15 февраля сотрудник ФСБ задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя рыбаками. Задержанных отвезли в порт оккупированной Керчи.



Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса — «незаконное лишение свободы или похищение человека» (ст. 146) и «угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна» (ст.278).



Вечером того же дня российского государственный телеканал «Вести Крым» (подразделение «Россия — 1») опубликовал видео допроса капитана судна. В частности, мужчина признается в браконьерстве.



«По документам, собственник — человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, — ред.) составом четыре человека», — рассказал он.



По словам мужчины, рыбаки занимались незаконным выловом камбалы.



На видео задержанный не представляется. Также в ФСБ не называют имен других членов судна.





Как сообщил в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Павел Мельник, «украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море — это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов». На видео допроса присутствует Терехов, отметил он.



По данным нардепа, все задержанные — жители села Райновка Приморского района Запорожской области.