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ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами. Начато следствие

16 февраля 2020, 12:58

ФСБ задержала в Азовском море судно с четырьмя украинцами. Начато следствие

Сотрудники ФСБ России незаконно захватили в Азовском море украинское судно с четырьмя рыбаками на борту. По данному факту начато уголовное производство, сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым (Киев).

По информации следствия, 15 февраля сотрудник ФСБ задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя рыбаками. Задержанных отвезли в порт оккупированной Керчи.

Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса — «незаконное лишение свободы или похищение человека» (ст. 146) и «угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна» (ст.278).

Вечером того же дня российского государственный телеканал «Вести Крым» (подразделение «Россия — 1») опубликовал видео допроса капитана судна. В частности, мужчина признается в браконьерстве.

«По документам, собственник — человек знакомый, а вообще владельцем являюсь я. Вышли в море из села Райновка Приморского района (Запорожская область, — ред.) составом четыре человека», — рассказал он.

По словам мужчины, рыбаки занимались незаконным выловом камбалы.

На видео задержанный не представляется. Также в ФСБ не называют имен других членов судна.


Как сообщил в Facebook народный депутат от «Слуги народа» Павел Мельник, «украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море — это вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов». На видео допроса присутствует Терехов, отметил он.

По данным нардепа, все задержанные — жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

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