ФСБ передала четверых украинских рыбаков, задержанных в Азовском море

Источник: ГПСУ

Сотрудники ФСБ России передали украинским пограничникам четверых граждан Украины, задержанных 14 февраля в российских водах Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Утром 29 февраля пограничники получили сообщение о том, что корабли ФСБ РФ доставят рыбаков и их плавательное средство в район системы разделения движения в Азовском море.



Передача рыбаков и плавательного средства состоялась недалеко от порта Бердянска.



В ГПСУ отмечают, что рыбаки вышли в море в нарушение украинского законодательства.



«Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянска, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной», — сказано в сообщении.



Рыбаки привлечены к административной ответственности, их судну запрещено выходить в море в течение 30 дней.