«ЛНР» запретила свидания с заключенными и праздники для учащихся

В образовательных учреждениях на неподконтрольной властям территории Луганской области введен запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с распространением COVID-19. Такое решение, которое вступает с 21 сентября, ввела противоэпидемическая «комиссия» при группировке «ЛНР», пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Кроме этого, до улучшения эпидемической обстановки «ЛНР» запретила любые свидания с заключенными в учреждениях исполнения наказаний «МВД».

По состоянию на 21 сентября «ЛНР» признает 848 случаев COVID-19, из которых 734 человека выздоровели, 27 — умерли. За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области один человек умер от коронавируса. Кроме этого, выявлено 6 новых случаев заболевания.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.