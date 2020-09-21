«ЛНР» допускает введение карантина в образовательных учреждениях

Группировка «ЛНР» планирует ввести карантин в образовательных учреждениях в случае ухудшения эпидемической обстановки из-за COVID-19. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.



«Чтобы ситуация (с заболеваемостью) не вышла из-под контроля, вам необходимо ежедневно осуществлять мониторинг уровня заболеваемости в образовательных учреждениях и при необходимости вводить карантинные меры», — заявил глава формирования Леонид Пасечник.



Выступая с докладом, глава «администрации ЛНР» Ольга Бас указала на рост заболеваемости вирусной пневмонией и ОРВИ в отдельных районах Луганской области, в связи с чем, отметил необходимость в сокращении массовых мероприятий.



По ее словам, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Славяносербском районе, Ровеньках, Свердловске и Антраците.

Ранее «ЛНР» ввела запрет на проведение культурно-массовых мероприятий во всех образовательных учреждениях ОРЛО.



По состоянию на 21 сентября «ЛНР» признает 848 случаев COVID-19, из которых 734 человека выздоровели, 27 — умерли. За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области один человек умер от коронавируса. Кроме этого, выявлено 6 новых случаев заболевания.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.