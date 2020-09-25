«ЛНР» запретила групповые поездки учащихся из-за COVID-19

Группировка «ЛНР» запретила групповые поездки учащихся образовательных учреждений в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



С 27 сентября запрещены туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений.



В «ЛНР» также рекомендовали главам оккупационных администраций сократить проведение массовых мероприятий.



Кроме этого, с 25 сентября «ЛНР» сняла ограничения, введенные в Славяносербске из-за COVID-19.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что на этой неделе в отдельных районах Луганской области несколько школ закрылись из-за распространения коронавируса.



По состоянию на 25 сентября «ЛНР» признает 906 заболевших COVID-19. Из них 750 человек уже выздоровели, а 31 умер, двое из них скончались за прошедшие сутки.



Официальных данных об эпидемиологической обстановке на временно оккупированных территориях нет.