«ЛНР» закрыла несколько школ из-за COVID-19

С начала недели в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) несколько школ закрылись из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин во время прямой линии на сепаратистском телеканале «Юнион» во вторник вечером.



«Мы видим, что с начала недели закрылось несколько школ на территории ЛНР», — сказал он, говоря о причинах, по которым свободный проезд из подконтрольной «ДНР» территории в ОРЛО недоступен.



Свободный проезд между подконтрольными группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориями был прекращен весной после начала пандемии коронавируса. С июля проезд в ОРЛО разрешили, но только при наличии «уважительных причин».



На прошлой неделе «ДНР» передумала открыть «границу» с ОРЛО, обосновывая свое решение новой волной заболеваемости коронавирусом.



На «официальных» ресурсах «ЛНР» отсутствуют сообщения о переходе некоторых образовательных учреждений на дистанционное обучение. При этом в группировке допускают введение карантина в образовательных учреждениях в случае ухудшения эпидемической обстановки из-за COVID-19.