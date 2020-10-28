Украинский военный и политический обозреватель, актер и блогер Алексей Арестович назначен спикером делегации Украины в Трехсторонней контактной группе. Об этом сам новоназначенный спикер сообщил в Facebook.



Он отметил, что решение о назначении принял глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук.



По словам Арестовича, на этой должности у него есть полномочия «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.





Арестович также сообщил, что украинская делегация в ТКГ на заседании в среду предложила координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» по интенсификации процесса мирного урегулирования.

Накануне дипломат Маркиян Лубиквский сообщил, что отказался от предложения стать спикером украинской делегации в ТКГ.