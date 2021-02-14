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Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

14 февраля 2021, 18:56

Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину — подозреваемому в убийстве добровольца АТО Амины Окуевой. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают минимум в трех убийствах, как и самого Редькина.

В сентябре 2019 года полиция задержала Игоря Редькина и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании «Caparol Украина» Павла Зможного, в 2019 году — руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького.

Однако Шевченковский суд впоследствии изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. 12 января 2020 года правоохранители задержали Редькина по подозрению в убийстве Амины Окуевой.

Одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено неподалеку от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были найдены и другие следы, но их принадлежность еще устанавливает следствие.

Сам Редькин отрицает свою причастность к преступлению и говорит, что в день убийства его телефон находился в другом месте, но в прокуратуре подчеркивают, что это не алиби.

Амина Окуева скончалась 30 октября 2017 года в результате расстрела автомобиля из автоматического оружия неизвестными на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев, который находился за рулем автомобиля, получил ранение в ногу.

Организатором убийства следствие называет чеченца Салаха Хумаидова, который сейчас находится в розыске. По данным hromadske он служил в правоохранительных органах Чечни и был замечен на фото с вице-премьером с силового блока и другом Рамзана Кадырова Абузейдом Висмурадовим по кличке Патриот. Второй подозреваемый по делу — Игорь Редькин. Также следствие считает, что между Редькиным и Хумаидовим был посредник.

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