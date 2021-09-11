«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России

Член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин заявил, что на неподконтрольной Украине части Донбасса идет «эксперимент» по присоединению этих территорий к России. Об этом он сказал в комментарии сепаратистскому телеканалу «Юнион».



Депутат Госдумы РФ уверяет, что в Донецке и Луганске в будущем появятся российские мажоритарные округа.



«Я надеюсь, что на следующих выборах в Госдуму именно здесь уже будут сделаны одномандатные мажоритарные округа. Они сейчас не могут быть сделаны, потому что не хватает пока жителей, которые имеют паспорта [РФ], для отдельного округа. Но я не сомневаюсь, что в Донецке и Луганске они будут, в Донецке может быть два или три округа», — утверждает Саблин.



По его словам, идет дальнейшая интеграция отдельных районов Донбасса с РФ, и произойдет «то, чего мы все ждем, и то, в чем мы не сомневаемся, мы открыто об этом говорим».



«С вопросом интеграции, по сути, идет такой эксперимент воссоединения территорий с Россией», — заявил Саблин.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса, получившие российские паспорта, остаются гражданами Украины. Зачастую их принуждают получать документы РФ и заставляют голосовать на российских выборах.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.