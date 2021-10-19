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В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час

19 октября 2021, 10:42

В «ДНР» заявили, что круглосуточный протест под штаб-квартирой ОБСЕ не нарушает комендантский час

Палаточный городок протестующих под штаб-квартирой ОБСЕ в Донецке не нарушает комендантский час. Об этом заявили сотрудники «МВД» группировки «ДНР», которые там дежурят.

«Их присутствие в прилегающей к отелю территории согласовано со всеми инстанциями. На время действия комендантского часа участники протеста этой территории не покидают. Ведут себя законопослушно», — приводит слова силовика телеграм-канал «Донбасс решает».

Комендантский час на подконтрольной «ДНР» территории действует в будние дни с 23:00 до 5:00.

Палаточный городок протестующих под штаб-квартирой ОБСЕ в Донецке не нарушает комендантский час. Об этом заявили сотрудники «МВД» группировки «ДНР», которые там дежурят.

«Их присутствие в прилегающей к отелю территории согласовано со всеми инстанциями. На время действия комендантского часа участники протеста этой территории не покидают. Ведут себя законопослушно», — приводит слова одного из силовиков телеграм-канал «Донбасс решает».

Комендантский час на подконтрольной «ДНР» территории действует в будние дни с 23:00 до 5:00.

Митинг под отелем Park Inn, где базируется СММ ОБСЕ, начался 15 октября. Группа молодых людей заблокировала вход. Впоследствии у здания установили палатки. Протестующие требуют освобождения члена «ЛНР» Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября. Из-за блокирования отеля СММ ОБСЕ остановила свою деятельность на подконтрольной «ДНР» территории.

«Новости Донбасса» выяснили, что для «массовки» связанные с «ДНР» общественные организации привлекают для участия в митинге работников бюджетной сферы, в частности, педагогов.

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